نائب في الكونغرس الأمريكي يقدم إجراءات لعزل وزير الحرب

ومن غير المرجح أن تتم المصادقة على قرار إجراءات العزل، لكن هذه الخطوة التي اتخذها النائب الجمهوري عن ولاية قد تفرض إجراء تصويت في ، وهو ما قد يشكل صعوبة لبعض زملائه الجمهوريين الذين يستعدون لمغادرة قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في .وقدم ماسي بنود قرار العزل ضد هيغسيث باعتبارها ذات أولوية، مما يعني أنه يتعين على مجلس النواب أن ينظر فيها في غضون يومين من العمل التشريعي.وقال المتحدث باسم البنتاغون، كينغسلي ويلسون، في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني: "الوزارة بأكملها متحدة خلف رؤية الوزير وستواصل العمل لوضع مقاتلينا ومصلحة في الأول".وصوت أعضاء ، ومعظمهم من الديمقراطيين، مرارا لصالح قرارات تدعو إلى إنهاء الصراع ما لم يحصل على دعم الكونغرس، لكن هذه القرارات لم تؤد إلى وقف الأعمال القتالية.