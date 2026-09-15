في هولندا.. عمل تخريبي "محتمل" يتسبب بتعطل القطارات

وقالت شركة "بروريل" في بيان لها، إنه "تم العثور على مواد وضعت عمدا على القضبان في العديد من المواقع، ما تسبب في حدوث أعطال في أنظمة دوائر المسار. ويبدو أن الأمر يتعلق بعمل تخريبي".ولم تقدم الشركة تفاصيل بشأن طبيعة المواد التي عُثر عليها على خطوط ، كما لم تتوفر أي مؤشرات فورية بشأن الجهة التي يشتبه في أنها مسؤولة عما يبدو أنه "عمل تخريبي".من جانبها، أعلنت شركة أن خدمات القطارات في محيط مدن زفوله وديفينتر وأميرزفورت، وسط البلاد، تأثرت بشدة خلال ساعة الذروة الصباحية.ووقعت الاضطرابات في اليوم الذي تعرض فيه الحكومة الهولندية ميزانيتها السنوية على البرلمان، وهو حدث يجذب آلاف الأفراد إلى لاهاي، من أجل مشاهدة موكب وهي تتجول في المدينة على متن عربات تجرها الخيول.ووصف الهولندي روب جيتن أعمال التخريب بأنها "تهدد الحياة"، وقال إن تلك الهجمات كانت تهدف إلى "زعزعة استقرار المجتمع"، وفقا لوكالة الأنباء الهولندية.إلا أنه لم يتمكن من التعليق في هذه المرحلة على ما إذا كان هذا يشكل عملا إرهابيا أم لا، مشيرا إلى أنه يجب انتظار نتائج تحقيقات الشرطة قبل استخلاص أي استنتاجات.