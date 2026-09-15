روسيا تعلن استهداف سفن وقطار شحن في موانئ أوكرانية

وقالت الوزارة في بيان، إنه "نتيجة للضربات بطائرات مسيرة، تمت إصابة عبّارة بحرية من نوع "RO-RO" كانت قد أوصلت شحنات عسكرية للقوات الأوكرانية، في ميناء تشرنومورسك، وفي ميناء استهداف ناقلة بحرية كانت قد أوصلت مواد تشحيم ووقود مخصصة لتأمين قوات ، كما تم استهداف قطار سكك حديدية أثناء تحميل شحنات عسكرية في ميناء "يوجني".وأضاف البيان "بالإضافة إلى ذلك، تواصل توجيه ضربات إلى منشآت البنية التحتية للسكك الحديدية في المناطق الغربية من أوكرانيا، المستخدمة لنقل الشحنات العسكري من دول أوروبا".