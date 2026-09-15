موقع أمريكي يكشف عن اجتماع عسكري سري بشأن إيران

وبحسب الموقع، نظم قائد "سنتكوم"، الأدميرال ، الاجتماع الذي لم تعلن عنه رسميا أي من الدول المشاركة.ويعد هذا اللقاء الأول من نوعه منذ اندلاع الحرب الأمريكية والإسرائيلية مع قبل أكثر من ستة أشهر، كما أتاح فرصة نادرة لقيادات عسكرية إسرائيلية وعربية، بينها دول لا تقيم علاقات دبلوماسية مع ، للالتقاء وتبادل وجهات النظر بشأن الحرب.وشارك في الاجتماع، إلى جانب ، رؤساء أركان أو قادة القوات المسلحة في إسرائيل ومسؤولون من 7 دول عربية.ونقل "أكسيوس" عن مسؤولين أن كوبر طمأن المشاركين إلى أن القوات الأمريكية لن تنسحب من المنطقة رغم الهجمات الإيرانية على قواعدها، كما أطلعهم على خطة أمريكية لتوسيع حركة السفن في .من جانبه، قدم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، إحاطة للمشاركين بشأن العمليات الإسرائيلية على جبهات مختلفة، وفق مسؤول إسرائيلي نقله الموقع.وأكدت الأمريكية انعقاد الاجتماع، وقالت في بيان إنها استضافت "كبار القادة العسكريين من ثماني دول" خلال مؤتمر مقرر في ، وختم البيان: أن "المشاركين بحثوا فرص تعزيز التعاون الأمني في الشرق الأوسط".