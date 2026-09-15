الجيش الأمريكي يعلن تغيير مسار 103 سفينة ضمن "حصار إيران"

أعلن ، اليوم الثلاثاء، عن تغيير مسار 103 سفينة ضمن "حصار إيران".

وقالت ، "غيرنا مسار 103 سفن تجارية منذ استئناف الحصار البحري على ".

وفرضت حصاراً بحرياً على إيران في نيسان 2026 عقب فشل محادثات جرت في إسلام آباد لإنهاء الحرب مع إيران التي بدأت في شباط 2026.