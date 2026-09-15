بالأرقام.. الكونغرس الأمريكي يكشف تكلفة الحرب مع إيران

كشف الأمريكي، اليوم الثلاثاء، بالأرقام تكلفة الحرب مع .

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وقال الأمريكي، "الأشهر الخمسة الأولى من الحرب في كلفت وزارة الحرب 38 مليار دولار"، مضيفا "تكلفة الصراع ستصل إلى ما بين مليارين و3 مليارات دولار شهريا".

ولفت المكتب الى أن "الحرب استنزفت مخزونات الأسلحة الأمريكية بما في ذلك الصواريخ الاعتراضية"، مشيرا الى أن "استبدال الذخائر التي استخدمت في المواجهة مع إيران سيكلف نحو 21.7 مليار دولار".

وتابع "إعادة بناء مخزون الصواريخ الاعتراضية الأمريكية قد تستغرق 5 سنوات على الأقل".

ومنذ 28 شباط 2026، شنت وإسرائيل ضربات على أهداف إيرانية، وردت بضربات مماثلة، وفي منتصف حزيران 2026، وقعت طهران وواشنطن مذكرة تفاهم بشأن وقف العمليات القتالية، لكن بعد فترة تبادلا الضربات مجددا.