واشنطن تؤكد التزامها بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز





وأضافت "الوزير روبيو أشاد في الاتصال مع نظيره العماني بدور مسقط في خفض التصعيد بالمنطقة"، مشيرة الى أن "روبيو جدد التزام بضمان عدم حصول على سلاح نووي وحرية الملاحة في ".



وقالت ، إن "وزير الخارجية دان في اتصال مع نظيره الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية ودول بالمنطقة".وأضافت "الوزير روبيو أشاد في الاتصال مع نظيره العماني بدور مسقط في خفض التصعيد بالمنطقة"، مشيرة الى أن "روبيو جدد التزام بضمان عدم حصول على سلاح نووي وحرية الملاحة في ".

ويأتي هذا في ظل تزايد التوترات الأمنية في مضيق هرمز، حيث شهدت الأشهر الأخيرة حوادث استهداف لناقلات نفط، وتثير هذه الحوادث مخاوف متجددة بشأن سلامة الملاحة التجارية في أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم.