الديمقراطيون بمجلس الشيوخ يعرقلون مشروع قانون يخص "العملات المشفرة"

وجاءت نتيجة التصويت الإجرائي الذي جرى الثلاثاء، واللازم للمضي قدما في مناقشة مشروع القانون المعروف باسم "قانون كلاريتي" بأغلبية 50 صوتا مقابل 49.وكان الجمهوريون بحاجة إلى 60 صوتا على الأقل للمضي قدما في التشريع، في مجلس يسيطرون عليه بأغلبية 53 مقعدا مقابل 47 للديمقراطيين.ويهدف "قانون كلاريتي" إلى إنشاء إطار تنظيمي للأصول الرقمية، وتقول شركات العملات المشفرة إن المشروع سيمنح القطاع أساسا قانونيا أكثر وضوحا واستقرارا.وكان مشروع القانون سيمنح لجنة تداول العقود الآجلة للسلع صلاحيات رئيسية في تنظيم قطاع الأصول الرقمية، في إطار مسعى لوضع قواعد موحدة للقطاع الذي تبلغ قيمته نحو 2.3 تريليون دولار.