نائب ترامب: إيران ستواصل فقدان السيطرة على مضيق هرمز

اعتبر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أن ستواصل فقدان السيطرة على .

وقال فانس وفق " بوست"، "أتفق مع الرئيس أن الحرب قد تنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي".

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي " ستواصل فقدان السيطرة على حتى موعد الانتخابات"، مردفا "حركة الملاحة عبر مضيق هرمز عادت إلى أكثر من 50% من مستوياتها الطبيعية".

ويأتي حديث فانس في ظل تزايد التوترات الأمنية في منطقة مضيق هرمز، حيث شهدت الأشهر الأخيرة حوادث استهداف لناقلات نفط تابعة لدول عدة، وتثير هذه الحوادث مخاوف متجددة بشأن سلامة الملاحة التجارية في أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم.