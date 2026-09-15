اغتيال قائد لواء رفح في الجناح المسلح لحركة حماس

وقال نتنياهو وكاتس في بيان مشترك: "شنّ الجيش الإسرائيلي هجومًا على قائد في حماس، بعد تصفية قائد وعدد من الشخصيات البارزة في الحركة مطلع هذا الأسبوع".وأضافا: "لن تبقى حماس في ، نحن نعزز قدرات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، اللذين يعملان بحزم على القضاء على التهديدات وحماية المواطنين الإسرائيليين"، وفق تعبيرهما.واستهدفت غارة إسرائيلية خيمتين في منطقة المواصي بخان جنوب قطاع غزة، ما أدى اغتيال شخصين وإصابة 20 آخرين.ومن بينهم نائل أبوعبيد، الذي تولى قيادة الجناح العسكري لحماس خلفًا لمحمد شبانة الذي اغتالته في أيلول من العام الماضي، رفقة قائد كتائب القسام.