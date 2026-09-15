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مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة حول باب المندب
دوليات
2026-09-15 | 17:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
123 شوهد
أفادت مصادر دبلوماسية بأن
مجلس الأمن الدولي
عقد جلسة طارئة، لمناقشة التطورات في باب المندب.
كما أشارت المصادر إلى أن طلب عقد الاجتماع جاء بمبادرة من
فرنسا
ولاتفيا واليونان والمملكة المتحدة والبحرين.
وتأتي الجلسة في ظل تصاعد المخاوف الدولية بشأن سلامة الملاحة في المضيق الاستراتيجي، عقب تحذير من تهديدات نسبت لـ"الحوثيين" والتطورات الميدانية الأخيرة على
الساحل الغربي
اليمني.
وأدت الهجمات على الساحل الغربي اليمني المطل على
مضيق باب المندب
الاستراتيجي، إضافة إلى جزر استراتيجية داخل المضيق وفي محيطه، إلى
ارتفاع أسعار النفط
إلى أكثر من 100 دولار للبرميل.
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