مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة حول باب المندب

أفادت مصادر دبلوماسية بأن عقد جلسة طارئة، لمناقشة التطورات في باب المندب.

كما أشارت المصادر إلى أن طلب عقد الاجتماع جاء بمبادرة من ولاتفيا واليونان والمملكة المتحدة والبحرين.

وتأتي الجلسة في ظل تصاعد المخاوف الدولية بشأن سلامة الملاحة في المضيق الاستراتيجي، عقب تحذير من تهديدات نسبت لـ"الحوثيين" والتطورات الميدانية الأخيرة على اليمني.



وأدت الهجمات على الساحل الغربي اليمني المطل على الاستراتيجي، إضافة إلى جزر استراتيجية داخل المضيق وفي محيطه، إلى إلى أكثر من 100 دولار للبرميل.