انهيار مبنى يأوي نازحين في غزة وعشرات المصابين والمفقودين

وقالت المديرية في بيان تابعته ، ان "مبنى يؤوي نازحين بمنطقة الصناعة غربي مدينة انهار بشكل مفاجئ ما ادى الى سقوط عشرات الوفيات والمصابين"، مشيرة الى ان "هناك مفقودين حتى الان".وتابعت انه "تم تسجيل 9 وفيات وسط انباء عن فقدان 100 شخص تحت أنقاض البناية"، محذرة "من انهيار نحو 2000 بناية متداعية في القطاع وهي مأهولة بأعداد كبيرة من السكان".وأكد ان "هناك أكثر من 50 طفلا تحت أنقاض المبنى المنهار".فيما شددت بلدية غزة "ضرورة إدخال المنازل المتنقلة قبل دخول فصل "، محذرة "من انهيار مزيد من المباني".