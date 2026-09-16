تحطم مروحية أثناء تغطية مباشرة لحادث مروري في لوس أنجلوس

وكانت المروحية التابعة لهيئة الإذاعة الوطنية تحلق فوق موقع حادث التصادم المميت بين سيارة دفع رباعي وحافلة نقل عام، وأسفر الحادث المروري عن شخصين وإصابة ستة آخرين.وقبل لحظات من سقوط المروحية، كانت الصحفية المصورة إليانا تقوم بالبث المباشر من على متنها. وفجأة، انحرفت المروحية وسقطت بين المبنيين التجاريين بالقرب من مركبات وحاويتين كبيرتين للشحن، مما أدى إلى اندلاع الحريق الهائل وتصاعد أعمدة كثيفة من الدخان الأسود في سماء المنطقة.وأسفر سقوط المروحية عن مصرع شخصين، حيث لقي الفرد الذي كان على الأرض مصرعه قبل أن تُعلن السلطات وفاة الشخص الثاني الذي كان على متن الطائرة. ولم تكشف الجهات المعنية عن سبب التحطم، ولا عن العدد الدقيق للأشخاص الذين كانوا على متن المروحية.وفي هذا السياق، صرح كابتن في لوس أنجلوس، براندن سيلفرمان، للصحفيين في مكان الحادث بأن المروحية مدمرة تماماً، مما يستدعي البحث في الأنقاض للتعرف على هوية الضحايا الذين كانوا على متنها، وكذلك تحديد هوية المروحية المنكوبة.