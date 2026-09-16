صور لاول مرة.. حجم الدمار الذي لحق بمواقع عسكرية أمريكية جراء هجمات إيران

وأرسل الصور إلى الشبكة عسكريون في الخدمة الفعلية اشترطوا عدم الكشف عن هوياتهم بسبب القيود الإعلامية الصارمة المفروضة داخل . وقال أحد العسكريين المنتشرين في المنطقة: "هذه أضرار جسيمة لحقت بقواعدنا، ولم يتم إبلاغ الشعب الأمريكي بها. نقف هناك وعيوننا مغلقة، وتتلقى اللكمات في الوجه".وأظهرت إحدى الصور التي التقطت في في ، إصابة مباشرة للنصف الخلفي من طائرة Sentry - ذات المحركات الأربعة. وانفصل ذيل الطائرة عن هيكلها المحترق، الذي كان يحمل أيضا رادارا دوارا يُعد أساسيا لجمع المعلومات الاستخباراتية في الأجواء.وأبانت صور أخرى التُقطت في القاعدة مباني وثكنات مفرغة من الداخل، فيما بقيت هياكلها قائمة إلى جانب حواجز إسمنتية من نوع "T-wall" لم تتضرر. وكانت هذه الحواجز تُستخدم بوصفها تحصينات أساسية للحماية من هجمات القنابل اليدوية وقذائف الهاون.ووفق ما ورد في " "، التُقطت "صور قاتمة" مماثلة في معسكر "بوهرينغ" في ، الذي كان يُعد منطقة تجمّع رئيسية للقوات البرية الأمريكية والمركبات المدرعة وبعض الطائرات.وكان المعسكر يقع في منطقة صحراوية نائية في أقصى الكويت، بعيدا عن .