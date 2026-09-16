السفارة الأمريكية في الرياض ترفع تحذير السفر إلى الدرجة الثالثة

ونصحت الخارجية الأمريكية رعاياها بإعادة النظر في خطط سفرهم إلى ، وصنفت الوضع ضمن المستوى الثالث، فيما منعت السفر إلى المناطق الحدودية مع حيث صنفت إياها ضمن المستوى الرابع.وفي إطار الإجراءات ، فرضت السفارة الحظر على حركة موظفيها الحكوميين، فمنعتهم من دخول المناطق القريبة من الحدود اليمنية، وحظرت السفر غير الضروري إلى ، واشترطت الحصول على التصاريح الخاصة لزيارة مناطق وعسير ونجران.وحذرت السفارة من مخاطر حظر السفر الذي قد يمنع المواطنين الأمريكيين من مغادرة المملكة بسبب القضايا المدنية أو الجنائية أو النزاعات، كما أشارت إلى القوانين المحلية الصارمة المتعلقة بنشاط ، حيث قد تؤدي المنشورات أو التعليقات ذات الطابع الانتقادي أو التي تمس النظام العام إلى الاعتقال والسجن لفترات تصل إلى خمس وأربعين سنة، حتى لو نشرت هذه التعليقات من خارج المملكة.وطالبت السفارة المواطنين المتواجدين في المملكة بالتسجيل في برنامج تسجيل المسافرين للحصول على التحديثات، ومراجعة تقارير الأمن الخاصة بالبلاد، ومراقبة وسائل الإعلام المحلية، مع ضرورة الحصول على الموافقات المسبقة للأدوية الموصوفة.وشملت التوجيهات بوضع خطة للخروج في حالات الطوارئ، والاحتفاظ بوثائق السفر محدثة، والابتعاد عن التجمعات الكبيرة، وتجنب المظاهر العلنية للمودة، والالتزام التام بقوانين الآداب العامة، والامتناع التام عن حيازة أو تداولها.كما أوصت بمراجعة القوانين المحلية قبل السفر، وحذف الصور أو التعليقات الحساسة من الأجهزة والحسابات قبل الوصول، وشراء تأمين السفر الذي يغطي المساعدة الطبية وإلغاء الرحلات، مع استخدام قائمة السفر الدولية لضمان اكتمال الاستعدادات.