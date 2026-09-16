الجيش الأمريكي: استمرار تدفق الملاحة عبر هرمز والحصار محكم

أكد ، الأربعاء، استمرار تدفق الملاحة عبر ، فيما أشار الى أن حصار المضيق محكم.​

وقال المتحدث باسم ، "استمرار تدفق الملاحة عبر وإيران لا تسيطر عليه"، مردفا "حصار مضيق هرمز محكم وفعال ونضمن استمرار تدفق النفط والسفن".

وأضاف "أعدنا توجيه أكثر من 100 سفينة حاولت خرق الحصار في مضيق هرمز"، كاشفا "ساعدنا في مرور أكثر من 900 مليون برميل نفط خام عبر مضيق هرمز".

وتابع المتحدث باسم الأمريكية، "أكملنا إزالة الألغام من ممرات الملاحة المعترف بها دوليا بهرمز"، مضيفا "نراقب الوضع في باب المندب عن كثب، ولدينا مستشارون ميدانيون يتبادلون معلومات مع شركائنا السعوديين".