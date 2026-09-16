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مضيق هرمز.. تحليل يكشف عن "أرقام مثيرة" تخص حركة السفن
دوليات
2026-09-16 | 13:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
282 شوهد
ساهم ممر بحري تؤمنه
الولايات المتحدة
في
مضيق هرمز
في زيادة تدفقات النفط بصورة كبيرة، لكن حجم الشحنات لا يزال عند نحو نصف مستواه قبل الحرب، وفق تحليل نشرته وكالة "فرانس برس" لبيانات شركتين متخصصتين في تتبع حركة السفن.
وكان الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
قد أعلن منتصف أغسطس، أن "كميات هائلة من النفط" تنقل عبر المضيق، غير أن بيانات شركتي "كبلر" و"
لويدز ليست
إنتليجنس" أظهرت بقاء التدفقات أدنى بكثير من مستويات ما قبل الحرب.
وقال مسؤولون في
البيت الأبيض
وفق موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، إن
الولايات المتحدة
تسيطر منذ منتصف يونيو تقريبا على ممر بحري بمحاذاة الساحل العُماني، عقب التوصل إلى مذكرة تفاهم مع
إيران
.
وبدأ
الجيش الأمريكي
مرافقة قوافل السفن بعد استئناف القتال في الثامن من يوليو، وتهديد إيران مجددا باستهداف السفن التي تستخدم هذا المسار.
وبحسب تحليل "فرانس برس"، عبر المضيق منذ ذلك التاريخ نحو 330 مليون برميل من النفط على متن سفن غير مرتبطة بإيران، بمتوسط بلغ نحو 4.9 ملايين برميل يوميا.
لكن التدفقات ارتفعت تدريجيا خلال أغسطس وسبتمبر، لتصل إلى متوسط يقارب 8 ملايين برميل يوميا خلال الأيام السبعة الأولى من سبتمبر، بينما تجاوزت 14 مليون برميل في السابع من الشهر وحده.
وكان نحو 18 مليون برميل يوميا يعبر المضيق قبل الحرب، مقارنة بـ1.4 مليون برميل فقط خلال المرحلة الأولى من القتال، عندما فرضت القيود للمرة الأولى، و9.4 ملايين برميل خلال فترة المحادثات ورفع القيود.
واستبعد التحليل السفن الإيرانية أو المتجهة إلى موانئ إيرانية، وتلك الخاضعة للعقوبات أو التابعة لما يعرف بـ"
أسطول الظل
"، إلى جانب السفن التي سلكت المسار الإيراني للخروج من المضيق.
وتطفئ معظم السفن أجهزة إرسال بيانات مواقعها عند سلوك الممر الذي تؤمنه الولايات المتحدة، وسط تهديدات إيرانية باستهداف السفن التي لا تستخدم المسارات التي توافق عليها
طهران
، مما يصعب مراقبة حركة العبور مباشرة.
وأبلغت "لويدز" بوجود "هامش خطأ" في عمليات الرصد، بينما أكدت "كبلر" أن لديها "درجة ثقة مرتفعة نسبيا" في إجمالي التدفقات، رغم تعذر رصد كل عملية عبور في الوقت الفعلي.
وتقول
الإدارة الأمريكية
إن المتوسط المتحرك للتدفقات يبلغ نحو 9 ملايين برميل يوميا، أي أكثر بنحو مليون برميل من أعلى متوسط أسبوعي سجلته شركتا التتبع.
وقال وزير الطاقة الأمريكي
كريس
رايت إن الحكومة، بخلاف شركات التتبع، تعرف "كل سفينة وما تحمله" ضمن القوافل التي تؤمنها.
وأكدت
واشنطن
كذلك عبور نحو 18 مليون برميل خلال فترة واحدة امتدت 24 ساعة، وهو رقم قالت "فرانس برس" إنه يظل ممكنا إذا عبر عدد كبير من السفن خلال فترة زمنية مركزة.
غير أن البيانات المتاحة لا تؤيد إعلان
ترامب
أن تدفق 18 مليون برميل يوميا أصبح المعدل الاعتيادي الجديد للعبور عبر المضيق.
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