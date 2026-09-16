الأمم المتحدة تعلن استعدادها لعقد اجتماع روسي أوكراني أمريكي

أعلن أمين عام ، ، استعداده لعقد اجتماع ثلاثي في مقر المنظمة العالمية بمشاركة ممثلين عن وأوكرانيا والولايات المتحدة خلال الجمعية العامة.

وقال غوتيريش: "سأكون سعيدا بفعل ذلك إذا كان ممكنا، وأعتبر أنه من الضروري تماما تحقيق وقف إطلاق النار في أوكرانيا وتهيئة الظروف للانتقال إلى سلام عادل".



يأتي هذا الإعلان في وقت تواصل فيه وواشنطن حوارا مكثفا بشأن التسوية الأوكرانية، حيث زار المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر موسكو وكييف الأسبوع الماضي، ووصف مساعد الرئيس الروسي أوشاكوف المحادثات في موسكو بأنها "جوهريّة وبناءة وصريحة للغاية".