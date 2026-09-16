قمة مغربية أمريكية إسرائيلية لتعزيز "اتفاقيات أبراهام"

وأكدت القكة التزامها بخطوات تشمل الارتقاء بالعلاقات الدبلوماسية بين والمغرب، ورفع حالة بعثاتهما الدبلوماسية إلى سفارات وتعيين سفراء، وكان من المتوقع أيضا أن يلتقي ساعر ببوريطة بشكل منفصل في اجتماع ثنائي الأربعاء.واتفقت إسرائيل والمغرب على إكمال اتفاقيات حماية الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي بحلول نهاية عام 2026، وتهدف الاتفاقيات إلى تسهيل الاستثمار المتبادل وتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية.واتفق الطرفان كذلك على أن تعقد إسرائيل والمغرب زيارات رفيعة المستوى متبادلة في الأشهر المقبلة.يُذكر أن كان من التي طبّعت العلاقات مع إسرائيل عام 2020 بموجب "اتفاقيات أبراهام" التي رعتها الأمريكي السابق خلال ولايته الأولى، وشملت أيضا الإمارات والبحرين والسودان.