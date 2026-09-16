أول تعليق لترامب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة

دعا الرئيس الأمريكي ، الأربعاء، الى خفض أسعار الفائدة في .

وقال في كلمة له، "أسعار الفائدة في ينبغي أن تكون 1% أو أقل لأننا نتمتع بأفضل تصنيف ائتماني في العالم".

وأضاف "يجب خفض أسعار الفائدة للولايات المتحدة وبسرعة".

ويأتي حديث ترامب في أعقاب قرار الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة، في ظل استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة وحالة عدم اليقين بشأن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية.