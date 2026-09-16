في كاليفورنيا.. حريق غابات يدفع لإصدار تحذيرات بالإخلاء

اندلع حريق غابات قرب الحدود بين ولايتي ونيفادا، ما دفع السلطات الأمريكية إلى إغلاق جزء من طريق سريع وإصدار تحذيرات بضرورة الإخلاء في عدة مناطق.

وأفادت إدارة مكافحة الحرائق في (CalFire) بأن حريق "فلوريستون" اندلع نحو الساعة 10 صباحا (بالتوقيت المحلي)، على بعد 9 أميال شمال تروكي، قبل أن تمتد النيران إلى نحو 300 فدان بحلول الساعة 12:15 ظهرا.

وأُغلق الطريق I-80 المتجه غربا عند حدود نيفادا، ولم تحدد السلطات موعدا لإعادة فتحه.

وقالت CalFire إن النيران تنتشر "بمعدل خطير"، وتهدد ومستجمع مياه تروكي والموارد الطبيعية القريبة.

وأصدرت السلطات تحذيرات بالإخلاء في المناطق NCO-E105 وNCO-E106 وNCO-E379، داعية السكان فيها إلى الاستعداد للمغادرة فورا.