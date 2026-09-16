سيناتور ديمقراطي يرفض بيع قنابل أمريكية ضخمة لإسرائيل

ويراجع رؤساء لجان صفقات البيع في إطار عملية غير رسمية، لكن اعتراض ميكس وحده لا يكفي لمنع الرئيس من المضي قدما في الصفقة إذا أعلن أن هناك حالة طارئة تستلزم تنفيذ البيع ‌فورا.وتجاوز ⁠ترامب مراجعة الكونغرس من قبل لتسريع المبيعات العسكرية لإسرائيل، مما يعكس علاقاته الوثيقة بحكومة الإسرائيلي حتى قبل أن يشن البلدان الحرب على ⁠في 28 فبراير.وقال ميكس، النائب عن ، في بيان إنه ملتزم بأمن ، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".وأضاف: "لكن الصفقة التي تقترحها ⁠لبيع 40 ألف قنبلة زنة ألفي رطل، وهي من أكثر الذخائر تدميرا في ترسانتنا، تثير مخاوف ⁠خطيرة لم تُحسم بعد بشأن كيفية استخدام هذه الذخائر في المناطق المكتظة بالسكان في غزة ولبنان".وفي وقت سابق، وافقت على صفقة أسلحة مقترحة لإسرائيل بقيمة 2.8 مليار دولار، تتضمن 40 ألف قنبلة تزن الواحدة منها طنا، في خطوة تثير مخاوف استخدامها ضد غزة ولبنان.