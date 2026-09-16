ترامب يعلن: نحن في المراحل الأخيرة من الحرب مع إيران

قال الرئيس الأمريكي أن بلاده في المراحل الأخيرة من الحرب مع .

وخلال لقاء مع الصحفيين، وجه أحد المراسلين سؤالا لترامب عما إذا كان قد تلقى أي تواصل أو رسائل من الجانب الإيراني، ليجيب الرئيس الأمريكي بإيجاب قائلا: "نعم"، قبل أن يضيف: "نحن في المراحل الأخيرة من الحرب مع ... وإيران تتوسل لإبرام اتفاق معنا".

وأكد الرئيس الأمريكي أن "تريد بشدة" التوصل إلى صفقة، معربا عن أمله في أن تتجه الحرب الحالية نحو الانتهاء قريبا.



وتأتي هذه التصريحات في ظل التوترات العسكرية الواسعة والعمليات التي تشنها وحليفتها ضد إيران، والتي خلفت تداعيات اقتصادية وجيوسياسية عميقة، كان من أبرزها التأثير على أسواق وأسعار الوقود في أوروبا.



