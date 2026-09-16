تفجيرات وقصف إسرائيلي جنوبي لبنان

وأفادت الوكالة بأن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرا في بلدة زوطر الشرقية على ثلاث دفعات، ما أحدث دويا قويا تردد صداه بعنف في مدينة النبطية ومحيطها.وفي قضاء صور، نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات عنيفة داخل بلدة ، تسببت في ارتجاجات قوية شعر بها سكان القرى المجاورة.وتزامنت التفجيرات مع قصف مدفعي إسرائيلي بالقذائف الثقيلة استهدف بلدة حداثا، كما سجل تفجير آخر في بلدة كفرتبنيت بقضاء النبطية.