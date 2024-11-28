شاهدوا كيف تعرّضت وفاء موصللي للضرب في مطار بيروت وردّ صادم من مصدر أمني عليها!

"تعاملوا معي بقسوة شديدة.. وحاولت أحبس دمعتي"..
الفنانة السورية وفاء موصللي تكشف لـ"#العين_الإخبارية" تفاصيل جديدة عن واقعة تعنيفها في مطار رفيق الحريري ولماذا تأخرت في الكشف عن الاعتداء#عينك_على_العالم pic.twitter.com/Q8ORituzDV
— العين الإخبارية (@AlAinNews) November 27, 2024
"تعاملوا معي بقسوة شديدة.. وحاولت أحبس دمعتي"..
الفنانة السورية وفاء موصللي تكشف لـ"#العين_الإخبارية" تفاصيل جديدة عن واقعة تعنيفها في مطار رفيق الحريري ولماذا تأخرت في الكشف عن الاعتداء#عينك_على_العالم pic.twitter.com/Q8ORituzDV