شاهدوا كيف تعرّضت وفاء موصللي للضرب في مطار بيروت وردّ صادم من مصدر أمني عليها!

تتصدّر الممثلة السورية وفاء موصللي الترند على محركات البحث غوغل ومواقع التواصل الاجتماعي منذ الساعات الماضية الأخيرة، وذلك ليس بسبب عمل فني جديد لها بل بسبب تصريح مفاجئ لها حول تعرّضها للضرب في مطار الدولي، فما القصّة وكيف ردّ مصدر من المطار على تلك الواقعة؟.

تفاصيل تعرّض وفاء موصللي للضرب في مطار

بعد أن تحدّثت وفاء موصللي عن تعرّضها للضرب خلال تواجدها بالمطار في لبنان، ردّ مصدر أمنيّ من المطار لصحيفة "النهار" اللبنانيّة وكشف عن تفاصيل الواقعة.

وقال المصدر: "إنّ الواقعة حَصلت منذ أكثر من شهر تقريباً... حينما توجّهت الممثلة إلى المطار وحينها طلب منها الخضوع لإجراءات معينة ترتبط بخروج الفنّان من البلد"، وأضاف: "وهو أمر أثار غضب وفاء التي رفضت مع موظّف المطار، وبدأت بالصراخ والجلوس أرضاً في تحدّي للأمن اللبنانيّ، ما تطلّب إستدعاء فتيات للتدخّل وإبقائها ساعة ونصف الساعة بغرفة التحقيق".

وأضاف: "أحد من الفتيات لم يتعرّضن للفنانة بالضرب، لكن كلّ ما تمّ فعله هو تطبيق إجراء قانونيّ بناء على تعليمات من القاضية التي طلبت إبقاء وفاء موصللي لمدّة ساعة ونصف الساعة في الإنتظار مُعاقبة لما قامت به".

وشدّد الأمني على أنّ لا يعرف صفات ولا شخصيات، وأن تطبيق التعليمات أمر ثابت في مطار بيروت، لما يتعلّق بآلية دخول وخروج المسافرين"، كما أكّد أن لا أحد فوق سقف القانون كائناً من كان".

تصريح وفاء موصللي حول واقعة ضربها

وكانت الممثلة وفاء موصللي قد كشفت عن حادثة ضربها بالمطار وقالت في تصريح إعلامي: "الحادثة بدأت عندما طُلب منها تقديم جواز سفرها القديم، أثناء إجراءات السفر إلا أنّها لم تكن قد أحضرته معها.. مما إستدعى نقلها إلى جانبيّة". وأضافت: "تعرّضت لمعاملة مهينة شملت تعنيفاً لفظياً وجسديّاً أمام المسافرين حيث قام أحد رجال بإمساك أصابعها ولفّها إلى الوراء بقوّة... مما سبّب لها ألماً شديداً وصراخاً. فوصفت هذا الموقف بـ "الإهانة الكبيرة التي تعرّضت لها".



