الجيش الإسرائيلي يعلن فرض حظر تجوال جنوب الليطاني

وقال المتحدث باسم الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، "بيان عاجل إلى سكان جنوب لبنان، يمنع بتاتا التنقل أو الانتقال جنوب نهر الليطاني ابتداء من الساعة الخامسة مساء (17:00) وحتى الساعة السابعة صباحا (07:00) يوم غد. يجب على المتواجدين جنوب نهر الليطاني البقاء في مكانهم. من أجل سلامتكم يجب عليكم الالتزام بهذه التعليمات".وكان اللبناني أعلن اليوم الخميس، أنه باشر تنفيذ مهام في جنوب لبنان والبقاع شرق البلاد، والضاحية الجنوبية لبيروت بموازاة تعزيز انتشاره جنوب نهر الليطاني.وقال اللبناني في منشور عبر صفحته على منصة "أكس" إنه "في موازاة تعزيز انتشار في قطاع جنوب الليطاني بعد البدء بتنفيذ وقف إطلاق النار، باشرت الوحدات العسكرية تنفيذ مهماتها في والبقاع والضاحية الجنوبية، بما في ذلك الحواجز الظرفية، وعمليات فتح الطرقات وتفجير الذخائر غير المنفجرة".وأكد اللبناني أن "هذه المهمات تأتي في سياق الجهود المتواصلة التي يبذلها بهدف مواكبة حركة النازحين، ومساعدتهم على العودة إلى قراهم وبلداتهم، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم".ودخل وقف إطلاق بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ فجر أمس الأربعاء 27 تشرين الثاني، بعد أكثر من عام على اندلاع الاشتباكات.وفور دخول وقف حيز التنفيذ، توافد سكان جنوب لبنان إلى قراهم، وكانت حركة السيارات كثيفة رغم تحذير الإسرائيلي لهم بعدم العودة.وفي هذا السياق، أفاد مراسلنا بسقوط قتلى وجرحى، جراء إطلاق الإسرائيلي بشكل مباشر الأربعاء على عدد من المواطنين اللبنانيين اقتربوا من الحدود ونقاط لا تزال تتواجد فيها قوات إسرائيلية.