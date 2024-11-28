بيان أوروبي بشأن وضع لبنان

اصدر الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، بيانا بشأن الوضع في لبنان، مؤكدا فيه التزامه بدعم اللبناني واليونيفيل.



وجاء في البيان "ملتزمون بدعم اللبناني واليونيفيل حتى يمكن تنفيذ قرار الأمم رقم 1701".

وأضاف "على السياسيين اللبنانيين انتخاب رئيس بسرعة لبناء قوية ذات سيادة بعد عامين من الفراغ".

وفي 27 تشرين الثاني 2024 دخل حيز التنفيذ لوقف إطلاق في لبنان، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين "الجيش الإسرائيلي" وحزب الله اللبناني بسبب إسناد الأخير لجبهة غزة بعد عملية طوفان الأقصى في تشرين الأول 2023.