إدارة بايدن تدرس تعزيز "حل الدولتين"

كشف أمريكي، أن الرئيس تدرس تعزيز "حل الدولتين".



وقال المسؤول الأمريكي بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن "إدارة بايدن لا تزال تدرس خطوات قبل نهاية الفترة الانتقالية لتعزيز حل الدولتين".

وحل الدولتين هو مقترح للصراع في فلسطين يقوم على التراجع عن تحرير كامل الأراضي وعن حل الواحدة، مقابل إقامة دولتين في فلسطين التاريخية.

وتعرض قطاع المحاصر بسكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، الى دمار واسع النطاق جراء "القصف الإسرائيلي" المتواصل ولم تسلم من القصف المناطق الجنوبية من القطاع التي سبق للجيش "الإسرائيلي" أن أعلنها منطقة آمنة.