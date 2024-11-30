دمشق تنفي دخول مجاميع إلى ريف حماة الشمالي

وذكرت الدفاع السورية في بيان، انه "لا صحة للأنباء حول دخول المجاميع الارهابية إلى ريف الشمالي، ومنها السقيلبية وحيالين ومحردة واللطامنة وحلفايا، وطيبة الإمام ومعان وصوران ومعر شحور وباقي البلدات المجاورة".واشارت الوزارة الى ان "القوات المسلحة السورية قامت بتنظيم خط دفاعي معزز، وهي في كامل الجاهزية والاستعداد والروح المعنوية العالية لصد أي هجوم محتمل".