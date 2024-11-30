تعليق إيراني يخص الوضع في سوريا

علقت إيران، الأحد، على هجمات المسلحين التي تجري في .

وقال السفير الإيراني في حسين أكبري، "هناك ارتباط واضح بين هجمات المسلحين في وخسارة الكيان الصهيوني في لبنان".

وأضاف أن "المعدات المتطورة لدى المسلحين تشير إلى وجود ارتباط ودعم من دول أوروبية وغيرها"، مؤكدا أن "الهدف هو الانتقام من بسبب دعمها لمحور المقاومة وحزب الله".

وتابع أن "الولايات تسعى لممارسة الضغط الأمني على الحكومة السورية بمحافظات كذلك".

وكانت فصائل مسلحة في سوريا، أعلنت سيطرتها على مطار حلب الدولي في شمال البلاد بعد استيلائها أمس على مناطق واسعة من حلب، كبرى مدن البلاد.