إسرائيل "تغير رأيها" تجاه الأسد.. هل تستفيد من الوضع الحالي في سوريا؟

وقالت صحيفة "تايمز اوف إسرائيل"، ان مسألة ما إذا كان الوضع الجديد في يخدم المصلحة الإسرائيلية معقدة للغاية، على مدى السنوات القليلة الماضية، كانت حذرة للغاية بشأن ونظامه، على أساس أنه هو نفسه يخشى من الوجود الإيراني في أراضيه، وهو عامل تقويض لاستقراره، الذي لا يستطيع دفعه خارجاً".وأضافت انه "لذلك، تقوم بحملة ضد على الأراضي السورية، بهدف دفع النظام السوري إلى اتخاذ قرار"، مشيرة الى ان "المثير في الأمر أن وافقت على الوجود في سوريا، ولقد لعبت على طول الطريق مع الإيرانيين في لمصلحتها الخاصة".وتبين الصحيفة انه "عملياً، استمرت قوافل الأسلحة التابعة لحزب الله بالمرور عبر بموافقة الأسد، ولكن ليس فقط عبرها، بل سمحت لإيران بالتواجد في المناطق القريبة من الحدود اللبنانية، وبحسب منشورات أجنبية، دمرت منشأة إيرانية لإنتاج الصواريخ تحت الأرض في منطقة مصياف السورية بعد أن تم حفرها في عمق الأرض وإنتاج صواريخ متطورة هناك تحت تدريب الإيرانيين".ونقلت الصحيفة عن إيال زيسر، الباحث في الشأن السوري من جامعة تل أبيب، إنه "في رأيه، بعد سنوات عديدة، أصبح عبئاً وليس ذخراً لإسرائيل".وأضاف "منذ عشر سنوات ونحن نقول إننا أفضل حالا مع الضعيف الذي لا يستفزنا، لكن في الوقت نفسه، يسمح الضعيف بوجود ونقل الأسلحة إلى حزب الله، بما في ذلك الأسلحة من سوريا، هو حلقة مركزية في محور الشر، لذلك بعد سنوات عديدة غيرت رأيي ولا أرى مصلحة إسرائيلية في استمراره في البقاء".