ترامب يختار لبنانيا مستشارا لشؤون المنطقة العربية

وفي منشور له على منصة "ثروت سوشيال" كتب ترامب: "يسعدني أن أعلن أن مسعد بولس سيشغل منصب المستشار للرئيس في والشرق الأوسط".وأضاف ترامب: "مسعد محامٍ بارع وزعيم يحظى بالاحترام في عالم الأعمال، وله خبرة واسعة على الساحة الدولية".وأوضح الرئيس المنتخب: "مسعد كان مناصرا للقيم الجمهورية أضيف لحملتي وكان له دور فعال في بناء تحالفات جديدة هائلة مع المجتمع الأميركي".كما تابع: "مسعد هو صانع الصفقات، ومؤيد ثابت للسلام في الشرق الأوسط. سيكون مدافعا قويا عن الولايات ومصالحها، وأنا سعيد لوجوده في فريقنا".وكان بولس، صهر ترامب، التقى مرارا مع زعماء عرب ومسلمين أمريكيين خلال الحملة الانتخابية، ويتمتع بجذور قوية في كل من الولايات ولبنان، وكان والده وجده من الشخصيات البارزة في السياسة اللبنانية.