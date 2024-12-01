الجيش الإسرائيلي يمنع طائرة إيرانية من الهبوط في سوريا

نيوز – دولي

أمر الإسرائيلي طائرة إيرانية كان من المفترض أن تهبط في مطار دمشق الدولي بالعودة أدراجها والتوجه شرقا، بذريعة أنها قد تكون محملة بأسلحة لصالح حزب الله.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "منع جيش الدفاع طائرة إيرانية من الهبوط في سوريا، بذريعة أنها تحمل أسلحة لحزب الله".

وأشارت إلى أن "هذا جزء من العمليات لفرض وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان"، لافتا إلى أن "الطائرة عادت كما في مماثلة في الشهرين الماضيين، إلى موطنها".

وفي السياق ذاته، أكد الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تل أبيب "تتابع ما يحدث في سوريا" وهي مصممة على حماية ما وصفها بـ"المصالح الحيوية".

يذكر أن السوري دخل في معركة مع الإرهابيين الذين هاجموا محافظتي حلب وإدلب، وفي انتهاك لاتفاق خفض التصعيد، وبحسب الإدارة العسكرية للإقليم، فقد رد السوري على الهجوم، وكبد الإرهابيين خسائر في القوة البشرية والعتاد.

وأعلن السوري محمد الجلالي يوم الأحد، أن بدأ مرحلة جديدة من التصدي للعدوان، ووعد بتحرير كامل التراب السوري.