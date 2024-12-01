سوريا تعلن حصيلة تخص معارك ضد "الإرهاب"

أعلنت سوريا، مساء الأحد، عن حصيلة تخص معارك ضد ما وصفته "الإرهاب".



وقالت الأنباء السورية، إن "الجيش السوري وبمساعدة القوات يقضي خلال الـ 24 ساعة الماضية على 320 إرهابياً ويدمر 63 قطعة من المعدات". وأضافت أن هذه الحصيلة "خلال المعارك ضد الإرهاب في محافظات إدلب وحماة وحلب". وهاجمت فصائل مسلحة، لقوات السوري شمال غرب البلاد، وقطعت الفصائل الطريق الدولي الذي يصل دمشق بحلب، كبرى مدن شمال سوريا، بحسب وسائل إعلام.

