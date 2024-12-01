مباحثات تركية سعودية بشأن وضع سوريا

​اجرت والسعودية، مباحثات بشأن تطورات الوضع في .

وقالت مصادر بوزارة الخارجية التركية إن "الوزير هاكان فيدان بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الأمير بن فرحان تطورات الوضع في سوريا".

يشار الى أن فصائل مسلحة هاجمت، لقوات السوري شمال غرب البلاد، وقطعت الفصائل الطريق الدولي الذي يصل دمشق بحلب، كبرى مدن شمال سوريا، بحسب وسائل إعلام.