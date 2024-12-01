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مباحثات تركية سعودية بشأن وضع سوريا
دوليات
2024-12-01 | 16:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
1,442 مشاهدة
اجرت
تركيا
والسعودية، مباحثات بشأن تطورات الوضع في
سوريا
.
وقالت مصادر بوزارة الخارجية التركية إن "الوزير هاكان فيدان بحث في اتصال هاتفي مع نظيره
السعودي
الأمير
فيصل
بن فرحان تطورات الوضع في سوريا".
يشار الى أن فصائل مسلحة هاجمت،
مواقع
لقوات
الجيش
السوري شمال غرب البلاد، وقطعت الفصائل الطريق الدولي الذي يصل
العاصمة
دمشق بحلب، كبرى مدن شمال سوريا، بحسب وسائل إعلام.
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