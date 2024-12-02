حلب "تخرج عن الخدمة"

نيوز – دولي

ذكرت وسائل اعلامية، بانقطاع شبكة الاتصال والانترنت في بعض المناطق بمدينة حلب بعد فصل المسلحين أبراج الاتصالات وإخراجها عن الخدمة في مناطق عدة.

وقدمت شركات الاتصال السورية "سيريتيل" و"أم تي ان" في وقت سابق من اليوم باقات وعروض مجانية للمدنيين في حلب للبقاء على اتصال.

ويأتي ذلك على خلفية هجمات للجماعات المسلحة، وسيطرتها على مناطق واسعة في حلب وريفها وإدلب بعد إطلاقهم يوم الأربعاء الماضي عملية أطلقوا عليها تسمية "ردع العدوان".