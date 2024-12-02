غداً.. مجلس الأمن يعقد اجتماعا بشأن سوريا

وأكد بوليانسكي في منشور على "تلغرام"، اليوم الاثنين، أن الاجتماع سيعقد الثلاثاء عند الساعة 15:00 بتوقيت نيويورك (الساعة 20:00 بتوقيت غرينيتش).وأشار إلى أن الاجتماع سيعقد من سوريا، أيدته والصين والأعضاء الإفريقيون في مجلس الدولي.ويأتي ذلك على خلفية هجوم واسع النطاق، شنته الجماعات المسلحة في شمال منذ يوم الأربعاء 27 نوفمبر الماضي، ما تصعيد عسكري في منذ عام .