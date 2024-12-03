الطريق مغلق امام النازحين اللبنانيين العائدين من العراق

نيوز – محلي

اعلن المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين علي عباس، قرابة 4 آلاف لبناني كانوا نازحين بالعراق إلى بلدهم، لافتا الى أن اندلاع المواجهات العسكرية في سوريا أوقف عمليات العودة برا.

وقال عباس في تصريح صحفي تابعته نيوز، ان "هؤلاء النازحين عادوا إلى لبنان عبر معبر الحدودي في محافظة الأنبار على الحدود السورية قبل اندلاع المعارك الحالية في سوريا"، موضحا أن "رحلات العودة عبر الطريق البري توقفت بسبب الأوضاع الأمنية في سوريا، ما دفع الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لتسهيل العملية".

وفي هذا الإطار، أمر محمد شياع السوداني، بتسيير رحلات مجانية إلى بيروت لنقل اللبنانيين الراغبين في العودة إلى بلادهم، لافتاً إلى أن الرحلات ستبدأ خلال اليومين القادمين.

وأضاف عباس أن "وزارة الهجرة، بالتنسيق مع وزارة النقل، كانت قد هيَّأت كافة مستلزمات العائدين، بما في ذلك نقلهم وحمايتهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم حتى وصولهم إلى الحدود العراقية حينها"، لافتا إلى أن "بعض العائلات اللبنانية اختارت العودة على نفقتها الخاصة".

وأكد أن "هناك جهودا مشتركة بين الوزارتين لتسهيل إجراءات اللبنانيين عبر الرحلات الجوية".