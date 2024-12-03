بعد "إصابة البيجر".. أول ظهور علني لسفير إيران لدى لبنان (صور)

السفير أماني زار بعد ذلك موقع استشهاد سيد شهداء المقاومة الإسلامية، سماحة السيد حسن نصرالله، مع ثلة من إخوانه القادة في منطقة حارة حريك. وعاين هناك آثار الوحشية والهمجية الإسرائيلية، مستذكرًا المسيرة الزاخرة بالتضحيات التي خاضها السيد نصرالله من أجل تحرير لبنان وحماية حدوده. كما… pic.twitter.com/ZgJ26QG6p9
— السفارة الإيرانية- لبنان (@IranEmbassyLB) December 3, 2024
السفير أماني زار بعد ذلك موقع استشهاد سيد شهداء المقاومة الإسلامية، سماحة السيد حسن نصرالله، مع ثلة من إخوانه القادة في منطقة حارة حريك. وعاين هناك آثار الوحشية والهمجية الإسرائيلية، مستذكرًا المسيرة الزاخرة بالتضحيات التي خاضها السيد نصرالله من أجل تحرير لبنان وحماية حدوده. كما… pic.twitter.com/ZgJ26QG6p9