بعد "إصابة البيجر".. أول ظهور علني لسفير إيران لدى لبنان (صور)

تفقد سفير لدى مجتبى أماني، اليوم الثلاثاء، موقع اغتيال الامين العام لحزب الله حسن نصر الله في أول ظهور علني في بيروت، بعد إصابته في هجمات أجهزة "البيجر" التي نفذتها أيلول الماضي.

وعاد إلى بعد خضوعه للعلاج في إيران، على خلفية إصابته في يده وعينه ووجهه.

وتفقد موقع اغتيال الامين العام لحزب الله حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية استهدفت مقرا للحزب بضاحية الجنوبية.