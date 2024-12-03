جمعية إغاثية تحذر: الخدمات الطبية شمال ووسط غزة توقفت

وأشارت قدادحة إلى "ارتفاع بتر الأطراف بين الفلسطينيين في قطاع بشكل ملحوظ جدا، وسط عذر توفير المستلزمات الطبية اللازمة لتقديم الرعاية لهم".ولفتت إلى "الأوضاع الصعبة التي يعاني منها النازحون في القطاع"، مشددة على أن "الخيام التي تؤويهم بالية وقديمة لا تقي من حر أو برد، ولا يتوفر للأطفال والكبار ملابس شتوية مناسبة للأحوال القاسية".وأوضحت أن "أكثر من 2 ونصف مليون نازح بحاجة للمساعدات الغذائية والطبية والرعاية، فيما لم تتمكن المؤسسات الإغاثية من إدخال أي شاحنة إغاثية للأهالي في القطاع الأسبوع الجاري".وشددت على "ضرورة تدخل الكبيرة على مستوى العالم للسماح بإدخال المساعدات والمواد الغذائية والتجارية لأهالي القطاع، في ظل عدم توفر المواد للحياة في غزة".أعلنت وزارة الصحة في قطاع اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ424 على القطاع إلى 44.502 قتيلا، و105.454 مصابا.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف مخيم جباليا وبلدة بيت لاهيا في شمال قطاع بشكل مكثف مستهدفا المباني السكنية والمرافق الطبية وحتى الأنقاض التي يحتمي فيها السكان.وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة أن النساء والأطفال شكلوا قرابة 70% من قتلى الحرب الإسرائيلية على قطاع بين تشرين الثاني 2023 ونيسان 2024.ومن جهتها أشارت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إلى أن النازحين بالخيام في مدينة خان يونس (جنوب القطاع) يواجهون أمطارا غزيرة وارتفاعا في مستوى البحر وغارات وسط طقس شتوي صعب.