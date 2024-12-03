ميقاتي: كثفنا الاتصالات الدبلوماسية لوقف الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار

وقال ميقاتي في تصريحات أمام زوارة أنه "خلال الاتصالات، شددنا على أولوية استتباب الأوضاع لعودة النازحين الى بلداتهم ومناطقهم وتوسعة انتشار في الجنوب"، مبينا أن "إعلان قيادة الحاجة إلى تطويع جنود متمرنين في الوحدات المقاتلة في يندرج في سياق تنفيذ قرار بزيادة عديد لتعزيز انتشاره في مختلف مناطق الجنوب".وكان رئيس الحكومة اجتمع مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم وبحث معه وزارته.كما اجتمع مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب وبحث معه نتائج الاتصالات الدبلوماسية الجارية واطلع منه ونتائج مشاركته في "المؤتمر الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة" الذي عقد في القاهرة.وعقد ميقاتي أيضا سلسلة لقاءات دبلوماسية، حيث استقبل سفيرة كندا في لبنان ستيفاني ماكولم، وجرى عرض لكافة المستجدات والعلاقات الثنائية بين البلدين.وخلال اللقاء أشاد ميقاتي بالعلاقات الديبلوماسية التي تربط البلدين، مشددا على أن "لبنان يقدر لكندا وقوفها الدائم إلى جانبها واحتضانها الدائم للبنانيين المقيمين على أرضها".واستقبل ميقاتي المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا وتناول البحث التنسيق بين الحكومة ومؤسسات الأمم المتحدة وما تقوم به المنظمات لمساعدة لبنان.