الكشف عن سبب التلف في كابل الإنترنت بين فنلندا والسويد

وكانت الخدمة الإخبارية التابعة لإدارة الاتصالات قد أفادت في وقت سابق بوجود عطلين في GlobalConnect، حيث ذكرت خدمة أخبار إيكوت التابعة لإذاعة Sveriges Radio، أن الكابل تعرض لـ "تلف" في كل من منطقتي "إسبو" و "فيهتي" بفنلندا.كما رجح المدني بوهلين أن يكون الانقطاع عملا تخريبيا، قبل أن تنفي صحيفة "هلسنغن سانومات" المعلومة وتؤكد أن عمل الحفار هو ما تسبب في تلف أحد الكابلات.وجاء في بيان توضيحي للهيئة: "من الواضح أن التلف في كلا الكابلين، لذلك نؤكد أن الأمر كان حادثا عاديا أثناء أعمال البناء، وقد تم استكمال أعمال الإصلاح".كما أشارت "ترافيكوم" إلى أن العطل تسبب في بعض الانقطاعات، لكنه لم يؤد إلى أضرار كبيرة.وفي حدث مشابه، أعلنت شركة Cinia Oy الفنلندية في 22 من نوفمبر العثور على أضرار في الاتصالات البحري C-Lion1 بين فنلندا وألمانيا، مضيفة أن الكابل خارج الخدمة.وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن السويد تحقق في تورط سفينة شحن صينية في تلف الكابلات في بحر البلطيق هي سفينة Yi Peng 3 التابعة لشركة Yi Peng 3 الصينية، بينما زعمت صحيفة "بيلد" الألمانية أن قبطان السفينة الصينية المذكورة مواطن روسي.وأعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن أملها في أن ينتهي التحقيق في الحادث وأن تهدأ الهستيريا في وسائل الإعلام الغربية بشأن تورط روسيا والصين المزعوم في الحادث.