موفد حزب الله بسوريا.. من هو سلمان جمعة الذي تبنت إسرائيل مقتله

من هو سلمان نمر جمعة؟يُعتبر من عناصر حزب الله المخضرمين حيث تولى على مر السنين مناصب مختلفة في منظمة حزب الله لا سيما في الساحة السورية.المناصب التي شغلهاالعمليات لدى مقر دمشق التابع لحزب الله وخلال السنوات الأخيرة عُيّن موفد حزب الله لدى السوري، وشكل حلقة وصل ربطت جهات تابعة لحزب الله بعناصر تابعين للجيش السوري حيث على إنجاز عمليات نقل الوسائل القتالية من السوريين إلى حزب الله أيضا خلال حرب السيوف الحديدية، وكان يتمتع بعلاقات وطيدة مع كبار مسؤولي السورية، وشخصية هامة وفاعلة فيها.وقال في بيان: "يدعم النظام السوري حزب الله ويسمح للأخير باستغلاله من أجل القيام بعمليات نقل وسائل قتالية إلى الساحة اللبنانية، مما يعرض المواطنين السوريين واللبنانيين للخطر"، مضيفا "لعب دورا محوريا نيابة عن حزب الله داخل المنظومة العسكرية السورية في نقل الوسائل القتالية".ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أمني لبناني قوله إن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة قرب العاصمة السورية دمشق، أسفرت عن مقتل سلمان جمعة، الذي وصفته بأنه "شخصية كبيرة في حزب الله ومسؤول عن الاتصال بالجيش السوري".وفي وقت سابق الثلاثاء، أفادت وسائل إعلام بأن مسيرة إسرائيلية نفذت الضربة على السيارة، "ما أدى إلى مقتل شخص كان بداخلها وإصابة آخر دون معرفة هويتهما حتى اللحظة".ونفذ الهجوم قرب جسر عقربا في ريف دمشق، حيث يوجد مطار عسكري مخصص للمروحيات.