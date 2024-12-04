هزة أرضية تضرب القاهرة

وقال أنَ "الهزة جاءت على بعد مسافة 502 كيلومتر عن دمياط، وتحديدا شمال قبرص وجنوب تركيا، مؤكدا شعور سكان القاهرة بها".ونوه إلى أن "قوة الزلزال كانت 4.86 درجة على مقياس ريختر، وأن الهزة الأرضية شعر بها سكان القاهرة بسبب عمقها والذي بلغ 48 كيلومترا، قائلا: "ورد للمعهد شعور بعض المواطنين بالهزة بسبب العمق".وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إلى أنه "كلما زاد عمق الهزة الأرضية، اتسع مدى التأثير لها على المسافات البعيدة".