أحداث سوريا تدخل على خط أزمة روسيا وأوكرانيا

وقالت المتحدثة باسم الروسية، ماريا زاخاروفا في إحاطة صحفية: "ندين بشدة هذا الهجوم، الذي نفذه أفراد يصنفهم مجلس التابع للأمم إرهابيين. ونؤكد وجود أثر أوكراني واضح في صفوف المقاتلين الأجانب، من بينهم قادمون من دول ما بعد الاتحاد السوفياتي"، بحسب تاس الروسية.وأشارت زاخاروفا إلى "تقارير تفيد بأن أجهزة التابعة لنظام كييف تتعاون مع الإرهابيين، حيث تزودهم بالمسيرات وتشاركهم الخبرات في استخدامها".وأضافت أن هذه ليست المرة الأولى أو الأخيرة التي يستخدم فيها نظام كييف "خبرته الإجرامية"، مشيرة إلى أن الأفريقية كانت مستهدفة من قبل، والآن الأمر يتعلق بسوريا.وتابعت زاخاروفا: "لا شك أن الإرهابيين لم يكونوا ليقدموا على خطوة جريئة كهذه دون تحريض ودعم من قوى خارجية تهدف إلى إثارة جولة جديدة من النزاع المسلح في سوريا. فمن خلال تصعيد العنف، يسعى المتطرفون بوضوح إلى تقويض جهود استمرت لسنوات لإرساء السلام المستدام في البلاد، مما يشكل تهديدا أمنيا كبيرا للمدنيين".الى ذلك، نفت أوكرانيا بأنها تقدم دعما عسكريا لمقاتلي "هيئة تحرير الشام"، كما اتهمتها موسكو.وقالت الخارجية الأوكرانية، في بيان، إن كييف "ترفض بشكل قاطع اتهامات روسيا التي لا أساس لها ضد أوكرانيا تتعلق بضلوعها المزعوم في تفاقم الوضع الأمني في سوريا".