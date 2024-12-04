الجوع يحاصر 26 مليون إنسان في أفريقيا الجنوبية.. الحصة الأكبر للجفاف

وأكد البرنامج أنه يحتاج إلى 300 مليون دولار (286 مليون يورو) للمساعدات "العاجلة".وأعلنت مديرة الأغذية في موزمبيق أنتونيلا دابريلي خلال مؤتمر صحفي في جوهانسبرغ أن "المساعدة العاجلة لا يمكنها الانتظار". وأضافت "علينا الآن تقديم دعمنا".وتعد أنغولا وليسوتو وملاوي وموزمبيق وناميبيا وزامبيا وزيمبابوي الأكثر تضررا.وفي الكثير من المناطق، لم يتمكن المزارعون الذين كان من المفترض أن يزرعوا في هذه الفترة الزمنية من القيام بذلك بسبب نقص الموارد أو المياه بانتظار موسم الأمطار المقبل.وقالت أنتونيلا دابريلي "إذا تنقلتهم عبر البلاد (موزمبيق) سترون فقط حقولا غير مزروعة والوضع كارثي حقا".وأوضحت "ليس للأشخاص سوى القليل من الطعام أو لا طعام بتاتا. وتعيش آلاف الأسر على وجبة واحدة في اليوم".في ملاوي، اضطر الأغذية إلى استيراد الأغذية لتقديم المساعدة بسبب النقص.وقال بول ترنبول ممثل الأغذية في البلاد "أتى الجفاف الذي سببته ظاهرة إل نينيو مطلع العام نصف محصول الذرة".وأضاف "لا يأكل الكبار حتى يتمكن أطفالهم من تناول الطعام ويخرجونهم من المدارس ويبيعون كل ممتلكاتهم القيمة".وحذرت سيسي كاباسوغا المديرة القطرية لبرنامج الأغذية من أن زامبيا المعروفة بأنها "مخزن الأغذية لأفريقيا الجنوبية على شفير أزمة غذائية". إضافة إلى ذلك، يواجه أكثر من 25 مليون شخص مستويات طارئة من انعدام الغذائي في جمهورية الكونغو الديموقراطية بحسب بيتر موسوكو ممثل الأغذية في البلاد.وأضاف أن الوضع "نتيجة مزيج" من الصراعات والظواهر المناخية القصوى والأزمات الصحية مثل الجدري والكوليرا والحصبة ولا "حل في الأفق".