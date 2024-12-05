دمشق تحذر من "فيديو مفبرك" يعلن تنحي الأسد

وقالت وزارة الإعلام السورية في بيان تحذيري لها: "يرجى الانتباه والحذر من نشر التنظيمات الإرهابية لمقطع مفبرك باستخدام الذكاء الصناعي يعلن عن تنحي الرئيس بشار الأسد".كما حذرت الوكالة السورية للأنباء "سانا" من أنه "يرجى الانتباه مما تنشره التنظيمات الإرهابية من إشاعات وفيديوهات مفبركة باستخدام الذكاء الاصطناعي تستهدف ومؤسساتها العليا ومسؤوليها لخلق الفوضى والإرباك بين المواطنين".