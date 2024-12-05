زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب شمال كاليفورنيا

ووفقا للمركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، كان مركز الزلزال على بعد 56 كيلومترا فورتونا على عمق 14 كيلومترا، حيث يعيش 12 ألف شخص.وحذرت الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية من تسوماني في بعد الزلزال، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.