الجيش السوري ينسحب من الرقة ومخاوف من زحف "داعش"

ويأتي هذا الانسحاب في وقت تصاعدت فيه المخاوف من هجمات محتملة قد يشنها تنظيم على المناطق المحيطة.وأشار المرصد إلى أن القوات المنسحبة أخلت مواقعها بشكل مفاجئ، مما دفع قوات الديمقراطية (قسد) إلى الانتشار في المناطق التي تم إخلاؤها لتعزيز الدفاعات، خاصة مع ورود تقارير تفيد بزيادة نشاط خلايا التنظيم في المنطقة خلال الأسابيع الماضية.وأكدت مصادر محلية أن الانسحاب تزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة التابعة للتحالف الدولي، في إشارة إلى استعدادات أمنية لمواجهة أي تهديد محتمل.ويُذكر أن ريف الرقة شهد مؤخرًا سلسلة من الهجمات التي استهدفت نقاطًا عسكرية وأمنية، مما أثار قلق السكان المحليين.يُعتبر ريف الرقة من المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية، حيث يتقاطع فيه نفوذ عدة أطراف داخل الصراع السوري.