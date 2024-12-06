بعد الوفيات المتعددة.. الصحة العالمية تلاحق المرض الغامض في الكونغو

وخبراء منظمة العالمية حاليا في طريقهم إلى منطقة بانزي في كوانغو بجنوب غرب الكونغو، حيث سيقدمون الأدوية ومعدات التشخيص للمساعدة في تحليل سبب المرض.وقالت منظمة العالمية إنه يتم إجراء اختبارات معملية لتحديد السبب، مضيفة أنها ستشارك المزيد من المعلومات بمجرد توفرها.وقالت ماتشيديسو مويتي، المديرة الإقليمية لمنظمة العالمية في أفريقيا: "إن أولويتنا هي تقديم الدعم الفعال للأسر والمجتمعات المتضررة".وأضافت: "يتم بذل كافة الجهود لتحديد سبب المرض وفهم طرق انتقاله وضمان الاستجابة المناسبة في أسرع وقت ممكن".وقالت منظمة العالمية إنه تم الإبلاغ عن 394 حالة إصابة و30 حالة وفاة حتى الآن في منطقة بانزي الصحية، نقلاً عن بيانات وزارة العامة.وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت السلطات المحلية إن مرضًا غير معروف أدى إلى مقتل 143 شخصًا في المنطقة في نوفمبر.وتشمل أعراض المرض الصداع والسعال والحمى وصعوبات التنفس وفقر الدم، بحسب منظمة العالمية.